L'histoire au coeur de deux conférences de l'Association Québec-France

L'association Québec-France Montérégie oeuvre depuis plus de 40 ans à renforcer les liens qui unissent les deux pays. En ce sens, de nombreuses activités sont proposées aux membres et aux non-membres, soit à toute personne intéressée par la démarche. Deux conférences se tiendront dans la région d'ici la fin de l'année.

Le jeudi 7 novembre, l'historien et muséologue, Hervé Gagnon, prononcera une conférence sur l'Ordre Les Chevaliers du Temple et les mythes, légendes et théories du complot ainsi que son prétendu lien avec la franc-maçonnerie. Après avoir oeuvré à la mise en valeur du patrimoine et s’être dédié à l’enseignement universitaire, M. Gagnon se consacre aujourd’hui essentiellement à l’écriture.