Apnée du sommeil: des rendez-vous dans la région de Beloeil

La 4e édition de la Journée mondiale de la MPOC ( bronchite chronique, l’emphysème ou les deux) revient les 6, 8 et 15 novembre. Les personnes souffrant d’apnée du sommeil peuvent assister aux rencontres du groupe d’entraide de la région de Belœil.

La quatrième édition de la Journée mondiale de la MPOC revient dans près de 20 sites à travers la province. Lors de ces journée, les participants pourront assister à plusieurs conférences, ateliers et kiosques sur des sujets allant de la prise en charge des maladies chroniques à l’arrêt tabagique, en passant par la nutrition et la réadaptation pulmonaire.

Des rendez-vous à Beloeil

Ce sera également l’occasion pour plusieurs professionnels de la santé de rencontrer les patients atteints d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), bronchite ou emphysème ainsi que leurs proches afin de discuter des réalités au quotidien et des solutions possibles afin d’améliorer leur qualité de vie.

L’Association pulmonaire du Québec a mis en places ces rendez-vous à Beloeil et invite toutes les personnes souffrant d’apnée du sommeil aux rencontres du groupe d’entraide de la région de Belœil. Les familles et proches aidants sont les bienvenus. Chaque 3e jeudi du mois de 19h à 21h de septembre à novembre et février à mai, le rendez-vous est donné. Le prochain se déroule le jeudi 17 octobre à la Bibliothèque municipale, au 620 rue Richelieu,(entrée et stationnement à l’arrière) salle des lettres.

Pour en connaître davantage sur les fonctions de l'appareil CPAP afin de vérifier l’humidité, il faut l'apporter à la rencontre. Une inhalothérapeute du CLSC des patriotes sera présente et répondra à toutes les questions.