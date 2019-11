Des mesures pour la protection des monarques à Saint-Jean-sur-Richelieu

Saint-Jean-sur-Richelieu reçoit la certification Ville amie des monarques – niveau argent de la Fondation David Suzuki ce qui vient confirmer l’engagement de la Ville à préserver l’habitat du monarque par des mesures concrètes.

Le conseil municipal a publié une déclaration qui vise à accroître la sensibilisation au déclin des populations de monarques et au fait que cette espèce a besoin que l’on crée et protège des habitats propices à sa survie. Dans son plan d’action, la Ville adoptera une réglementation visant l’interdiction des pesticides nuisant aux pollinisateurs.

De plus, elle procédera à la plantation de l’asclépiade et des plantes nectarifères indigènes dans des terre-pleins et des emprises publiques. La municipalité s’engage à mettre en place une vingtaine d’actions visant à améliorer l’habitat du monarque, espèce emblématique qui rend des services écologiques inestimables.