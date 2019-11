Fin de la grève et du conflit de travail chez Galvano

Le syndicat des métallos de l’usine Galvano a voté hier dans une proportion de 61,5 % en faveur d’une nouvelle offre finale de l’employeur. Cela met ainsi fin à la grève qui avait cours depuis le 9 juillet dernier.

La semaine précédente, le comité de négociation s’était rendu à Chicago pour un blitz de négociations en face-à-face avec le chef de la direction (CEO) de la compagnie. « Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont soutenus dans ce conflit. C’est un moment important dans la vie d’un syndicat et l’appui de syndiqués de partout nous a aidés dans cette épreuve », fait valoir le président de l’unité syndicale, François Noiseux.

Le groupe de 35 travailleurs avait déclenché une grève cet été pour réclamer sa part de la réussite de l’entreprise. Les négociations achoppaient principalement sur le salaire et les horaires de travail.

Les nouveaux horaires de travail sont dorénavant définis dans la nouvelle convention collective. « On peut saluer le courage de ces travailleurs qui ont tenu le fort pendant quatre mois. Ils ont mené une belle bataille qui mérite le respect », fait valoir le représentant syndical Guy Gaudette.

