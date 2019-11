Les plus beaux endroits où s'installer sur la Rive Nord de Montréal

Plusieurs grandes villes au nord de Montréal se sont implantées au cœur de la nature et jouissent du charme du fleuve St Laurent tout en offrant des activités économiques, culturelles et sportives à l’instar de la grande métropole ! Où profiter d’une belle qualité de vie pour faire grandir sa famille ?

Mascouche

Cette ville s’étend sur 108 km2 protégés par le règlement de conservation. C’est une zone agricole offrant une belle vie à la campagne et dont les attraits sont nombreux. Tout d’abord, le parc du grand Coteau propose des activités en toute saison : ski, raquettes, pistes cyclables, randonnées, golf… De plus, la ville entretient de nombreux parcs et a aménagé un grand complexe aquatique. Fondée au 18e siècle, son patrimoine architectural et ses sites historiques ne manquent pas de charme. Ville en pleine croissance, la population y est jeune : 62% de la population a moins de 45 ans !

Saint-Jérôme

À 45 km de Montréal seulement, St Jérôme compte 75 000 habitants. C’est la capitale des Laurentides. Ses activités culturelles et sportives sont variées, les amateurs de cyclisme en particulier ne seront pas déçus par son domaine cyclable !

Cerise sur le gâteau, les transports assurent une liaison facile avec Montréal par le train, l’autobus ou en voiture. C’est une ville de ce point de vue intéressante pour investir dans un condo en construction. D’ailleurs, certains services gouvernementaux s’y sont installés ! La ville compte des commerces, des bars, des restaurants et des festivals culturels.

Mirabel

À 20 km du nord de Montréal, Mirabel recense 40 000 habitants. Elle a également le taux de croissance le plus élevé du Québec ! Son principal atout est son aéroport commercial et ses nombreuses possibilités d’emplois sur la municipalité du fait de son essor commercial, industriel et agroalimentaire. La ville est dynamique et son offre en termes d’activités en tout genre est foisonnante grâce aux parcs nationaux de Belle-Rivière et Domaine-Vert, son golf, ses centres équestres, son agrotourisme, ses fermes et ses espaces de culture.

Blainville

L’une des mieux notées par ses habitants eux-mêmes, la ville de Blainville figure même en tête des 201 villes évaluées au Canada ! Elle a su adapter son offre immobilière à la demande tout en l’intégrant dans des sites récréatifs. Elle propose ainsi des commodités appréciées par les résidents en termes de loisirs, de sports et d’espaces naturels très étendus.