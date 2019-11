Crise du propane: le monde agricole de la Montérégie mobilisé

Près de 150 agricultrices et agriculteurs de la Montérégie se sont rassemblés hier devant le Bureau de la députée Brenda Shanahan, du parti libéral du Canada, afin de réitérer l’importance de mettre en place immédiatement les mesures nécessaires pour assurer l’approvisionnement du Québec en propane.

« L’heure est grave. Des pertes catastrophiques seront à prévoir si une solution n’est pas déployée de façon urgente », a affirmé Jérémie Letellier, 1er vice-président de l’UPA de la Montérégie.

En plus de composer avec les conditions climatiques 2019 passablement difficiles, les agricultrices et les agriculteurs se voient maintenant contraints d´arrêter complètement leurs activités. La majorité des entreprises agricoles utilisent le gaz propane afin d’opérer quotidiennement : séchoir des grains, chauffage de bâtiments pour animaux, serres, etc. À court terme, un approvisionnement insuffisant en gaz propane occasionnera des conséquences sérieuses pour notre agriculture.

Rencontre avec la députée de Châteauguay-Lacolle

La députée de Châteauguay-Lacolle a rencontré les représentants de l’UPA qui souhaitaient la sensibiliser à l’urgence de la situation avant de s’adresser à la foule : « J'ai bien compris le message, les gens cherchent une solution immédiate, parce qu'il y a dame Nature et le temps qui jouent contre eux », a déclaré la députée Shanahan.

Manifestations à Montréal

Dès hier midi, une cohorte de manifestants composée d’une vingtaine de tracteurs et une cinquantaine d’agriculteurs s’est dirigée vers le centre-ville de Montréal, escortée par les corps policiers, pour se faire entendre devant les bureaux du CN.

Vers la fin de l'après-midi, le vice-président exécutif des Services corporatifs et Chef de la direction des affaires juridiques du CN, Sean Finn, a rencontré Martin Caron, 1er vice-président de l’Union des producteurs agricole du Québec et Jérémie Letellier, 1er vice-président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie afin de faire le point sur la situation. Les représentants agricoles ont pu ainsi réitérer l’importance d’assurer l’approvisionnement en propane du Québec.

Rencontre avec le ministre provincial de l’Agriculture

En marge des manifestations, plus de 70 agricultrices et agriculteurs de Vaudreuil-Soulanges ont profité de la visite dans leur secteur du ministre provincial de l’Agriculture, André Lamontagne, afin de lui demander de lui appeler l’urgence de revoir les programmes de sécurité du revenu puisqu’ils ne répondent pas à ce type de catastrophe. Les producteurs ont aussi rappelé au ministre que plusieurs producteurs sont en détresse à la suite d’une saison désastreuse sur le plan météorologique et qu’il faut agir maintenant.

Rassemblement provincial le 25 novembre

Un grand rassemblement provincial sera aussi organisé lundi 25 novembre, devant les bureaux du premier ministre du Canada, au 1100, boulevard Crémazie Est, à Montréal, sous le thème : On passe à l’action, fini l’improvisation!

En Montérégie, des départs en autobus sont prévus dès 8 h 30 aux trois endroits suivants:

AUTOBUS # 1 – BEAUHARNOIS : CANAC, 538 boul. Cadieux, Beauharnois, J6N 0R5

AUTOBUS #2 – SAINT-HYACINTHE : Walmart Saint-Hyacinthe, 5950, rue Martineau, J2R 2H6

AUTOBUS #3 – SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU : Carrefour Richelieu, devant le Super C, 600, rue Pierre-Caisse, J3A 1M1

Chaque participant doit s’inscrire par courriel seulement en indiquant son point d'embarquement ainsi que son nom complet à l'adresse suivante [email protected]