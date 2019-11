Une aide de160 000 $ pour protéger les habitats aquatiques et champêtres de la Rivière Pot au Beurre

La Fédération de l’UPA de la Montérégie a annoncé l’obtention d’une aide financière totalisant plus de 160 000 $ dans le cadre d’un projet environnemental visant à restaurer les berges et à végétaliser les rives et les méandres dans un secteur du 3e bassin de la Rivière Pot au Beurre. Le but est de le rendre plus favorable aux oiseaux champêtres, à la faune des milieux humides et au mené d’herbe (espèce protégée en vertu de la Loi sur les espèce en péril depuis 2014).

Débuté en septembre 2019, le projet prévoit en premier lieu d'effectuer des aménagements de stabilisation de berge pour réduire les pertes de sols et faciliter la circulation des poissons dont le mené d’herbe.

Ensuite, il programme la réalisation des plantations de boisés dans les méandres du cours d’eau pour offrir de nouveaux refuges aux oiseaux champêtres. Enfin, un aménagement des bandes riveraines élargies composées d’arbres et d’arbustes font partie prenante du projet, afin de créer un corridor le long du cours d’eau qui permettra de raviver la faune et la flore des milieux humides.

Une volonté des citoyens et agriculteurs de réduire leur impact sur l'environnement

« Les citoyens ainsi que les producteurs agricoles de Saint-Robert se réjouissent de la concrétisation de ce projet dans la municipalité. Les effets sur l’environnement seront bénéfiques et permettront d’améliorer notre qualité de vie à tous » affirme Gilles Salvas, préfet de la MRC de Pierre-De Saurel et maire de la municipalité de Saint-Robert.

« Ce projet environnemental est un exemple concret qui démontre bien que les agriculteurs et les citoyens qui cohabitent sont conscients et surtout déterminés à réduire leur empreinte environnementale afin d’améliorer de façon concrète la qualité de l’eau et la biodiversité de leur milieu de vie. Merci à nos partenaires qui ont rendu ce projet réalisable », a détaillé Christian Saint-Jacques, président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie.

Les partenaires publics tels que le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec, le Programme Affluents Maritime, le Secrétariat à la Stratégie maritime du Gouvernement du Québec, le Fonds pour dommages à l’environnement du gouvernement fédéral, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et Alimentation qui a soutenu le projet par l’entremise du volet 1 du programme Prime-Vert ainsi que la Fondation de la faune du Québec se sont unis à la Fédération de l’UPA de la Montérégie pour permettre la réalisation de cet important projet environnemental.

Pour aller plus loin, une vidéo explicative a été créée sur le sujet.