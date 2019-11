Le stationnement de nuit dans la rue permis, sauf entre 2h et 7h les matins de déneigement

Depuis 2018, le stationnement de nuit est permis dans les rues de la municipalité du 1er décembre au 15 mars, sauf entre 2 h et 7 h du matin lorsqu’une opération de déneigement est déclarée.

Les citoyens de Carignan doivent s’informer des avis en vigueur avant de stationner son véhicule dans la rue durant le prochain hiver. Si un véhicule est garé dans la rue durant une opération de déneigement, le contrevenant s’expose à une amende de 50 $, en plus de risquer le déplacement et le remorquage de son véhicule à ses frais.

Plateformes de communication

Il est de la responsabilité du citoyen de s’informer des opérations en cours dans sa municipalité. Pour se faire, ils peuvent compter sur la ligne téléphonique « info-déneigement », gratuite et accessible 24 h / 24 h, ainsi que sur les outils de communication habituels que sont le site Web, l’infolettre et la page officielle Facebook.

Les panneaux à affichage numérique sont quant à eux utilisés pour diffuser le numéro téléphonique de la ligne dédiée « info-déneigement » au 450 700-0034.

Procédure de déclaration d'une opération de déneigement entre 15h30 et 17h

À la veille d’une tempête, la Ville prévient la population (site Web, infolettre et page Facebook) que le stationnement dans les rues de la municipalité est interdit entre 2 h et 7 h du matin, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Chaque jour entre 15 h 30 et 17 h, les responsables de la Ville évaluent les prévisions météorologiques et déclarent une opération de déneigement lorsque les météorologues annoncent une chute de 5 cm de neige et plus ou si l’épandage d’abrasifs ou de fondants est requis.

La programmation systématique de la ligne « info-déneigement » après 15 h 30, soit tout de suite après la sortie des météorologues dans les médias, permet à tout citoyen qui rentre du travail de savoir s’il peut stationner son véhicule dans la rue ou non pour la nuit à venir.