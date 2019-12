Le Noël de la Seigneurie diffuse sa magie demain dès 18h

Les familles de Chambly sont invitées à venir vivre un moment magique à l’occasion du Noël de la Seigneurie, demain. Visite du père Noël, spectacles de musique, animations familiales, tour de carriole, mini-ferme et plus encore attendent les visiteurs.

Dès 18 h, le père Noël sera présent avec la fée des étoiles pour entendre les vœux de Noël des enfants. Les familles pourront se procurer des coupons afin de profiter d’une balade en carriole en plein cœur du Vieux-Chambly.

Les enfants pourront également rencontrer Alicia l’enchanteresse du temps des Fêtes, qui déambulera sur ses échasses et sèmera le bonheur partout sur son passage. Tous pourront déguster un bon chocolat chaud et les biscuits préparés par l’organisme La Corne d’abondance, et participer à un atelier de décoration de biscuit.

Des spectacles viendront agrémenter la soirée. À 18 h et à 19 h 45, Les Caroles de Noël proposeront des chants de Noël traditionnels à trois voix, puis à 19 h, Les Frères Bazar présenteront L’extraordinaire histoire du premier Noël de Chambly, une histoire théâtrale racontant comment un petit garçon est venu à sauver le fort Chambly, menacé par la division de ses habitants.

En cas de pluie, les spectacles seront présentés à l’École secondaire de Chambly (535, boulevard Brassard).