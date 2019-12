Animaux licenciés: un nouveau système en ligne mis en place

La licence est désormais obligatoire pour les chiens et les chats à Saint-Jean-sur-Richelieu et sera tarifée à compter du 1er janvier 2020. Le coût est de 5$ pour les animaux stérilisés et de 10$ pour les autres. L’obtention de la licence ainsi que la tarification sont des mesures incluses dans le nouveau règlement sur la garde des animaux adoptées par la Ville l’an dernier. Afin d’éviter des déplacements aux propriétaires d’animaux et de faciliter le processus d’enregistrement et de paiement des licences, un nouveau système en ligne de gestion des licences est maintenant disponible.

Un système en ligne rapide et facile d’utilisation

À l’instar d’autres villes de la Rive-Sud telles Longueuil, Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Jean-sur-Richelieu a opté pour le service d’enregistrement sur la plateforme Proanima.

Les utilisateurs doivent d’abord se créer un compte client en fournissant leur adresse courriel et en déterminant un mot de passe. Le système peut également créer des adresses courriel pour les citoyens qui n’en ont pas. Les propriétaires doivent ensuite enregistrer leurs animaux en suivant les instructions fournies par la plateforme. Le paiement des licences d’animaux se fait par carte de crédit.

Une alternative pour les propriétaires n’ayant pas accès au système en ligne

Il est possible de se déplacer dans l’un des cinq points de services municipaux ici-bas pour effectuer les paiements. Si les animaux sont déjà enregistrés, les propriétaires doivent avoir en main le ou les numéros de licences de leurs animaux.

Des formulaires d’enregistrement de même que des médailles sont également disponibles à ces endroits pour les autres cas. Seuls les paiements en argent comptant sont acceptés, à l’exception de l’édifice du 75, rue Saint-Jacques où la carte de débit peut être utilisée.

Ces cinq points de services municipaux sont:

Édifice 75, rue Saint-Jacques;

Cour municipale, 855, 1ère Rue ;

Bibliothèque municipale secteur Saint-Luc, 347, boulevard Saint-Luc;

Poste de police (durant les heures de bureau), 325, rue MacDonald ;

Centre culturel Fernand-Charest, 190, rue Laurier ;

Nouvelles règles sur la garde

En vigueur depuis le 1er janvier 2019, le nouveau règlement municipal favorise la sécurité et le mieux-être des animaux de compagnie. D’ailleurs, plus de 11 000 licences ont été émises à ce jour.

Grâce à l’information fournie lors de l’enregistrement, on retrouve plus facilement le propriétaire d’un animal égaré, ce qui favorise son retour rapide à la maison. Dans cette démarche, la Ville a également conclu une entente contractuelle avec Proanima qui encadre la gestion animalière. Actuellement situé à Boucherville, Proanima ouvrira un refuge sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu en 2020.