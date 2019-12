Le Chemin du Québec devient un organisme à but non lucratif

Bonne nouvelle pour l'organisme le Chemin du Québec. Après plusieurs années de travail et avec la présence de nombreux bénévoles, le CdQ passe à une autre étape en étant officiellement reconnu OBNL (organisme à but non lucratif) pour le plus grand plaisir des marcheurs d’ici et de l’international.

Déjà depuis 2018, plusieurs personnes ont parcouru en partie le chemin ou dans son entièreté, dont deux couples venus spécialement de France pour y découvrir le chemin. « Ce n’est que du bonheur », s'enthousiasme Christian Corson, de France.

À la découverte d'un autre Québec

De plus en plus de municipalités ou de communautés s’impliquent dans le circuit qui fait découvrir un autre Québec, souvent par des endroits moins visités par les gens d’ici ou de l’extérieur. Ces aventuriers apprécient les grands espaces, les paysages et le fait de marcher à 5 km/h pour reprendre le temps de vivre et prendre une pause dans leur vie.

Dans la dernière année, le Chemin du Québec a peaufiné son tracé, créé son logo et maintenant, se voit attribuer ses lettres patentes. 2020 s’annonce bien avec de plus en plus d’endroits où se loger de manière très abordable et aux valeurs "Compostelle".

Un respect de l'écologie revendiqué

« Le Chemin du Québec propose une façon différente de voyager avec un public mature, respectueux et écologique qui passe dans nos communautés éloignées et riches en histoire, patrimoine, culture et chaleur humaine » explique Pascal Auger, l’initiateur/coordonnateur du chemin.

Avec une conscience de plus en plus élevée pour l'environnement et une plus grande sensibilité à notre santé physique et mentale, le Chemin du Québec répond parfaitement à cette prise de conscience mondiale envers notre bien-être.