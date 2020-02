Carignan enregistre la plus forte croissance de population au Québec

Le rapport de l’Institut de la statistique du Québec diffusé en février 2020 révèle que parmi l’ensemble des municipalités de 5 000 habitants et plus, la ville de Carignan a enregistré la plus forte croissance de population entre 2016 et 2019. Avec un taux d’accroissement annuel moyen de 44,1 pour mille, Carignan se classe bonne première.

La Ville est suivie de Saint-Apollinaire (43,4 pour mille), de Contrecœur (42,7 pour mille) et de Mirabel (39,4 pour mille). À titre comparatif parmi les villes plus populeuses, la Ville de Montréal a connu un taux d’accroissement de 16,1 pour mille et la ville de Québec, de 7,2 pour mille.

260 000 Québécois en plus en trois ans

La population québécoise s’est accrue de près de 260 000 personnes entre le 1er juillet 2016 et le 1er juillet 2019. Cette hausse équivaut à un taux d’accroissement annuel moyen de 10,3 pour mille. Le rythme de la croissance démographique du Québec a été plus rapide au cours de la période 2016-2019 qu’au cours de la période 2011-2016 (5,4 pour mille) et légèrement plus rapide qu’au cours de la période 2006-2011 (9,5 pour mille). La Montérégie arrive au second rang des régions les plus populeuses, avec près de 1,6 million d’habitants, tout de suite après la région administrative de Montréal, avec un peu plus de 2,05 millions d’habitants.

Carignan compte aujourd’hui 10 949 résidents. En 2001, il y a moins de 20 ans, elle comptait une population de 6 050 résidents et en 2010, un peu moins de 8 000 résidents.

Sur le plan des classes d’âge de population, le bilan démographique démontre que la population de Carignan est constituée à 63 % de personnes âgées entre 20 et 64 ans; 27 % d’enfants et adolescents âgés entre 0 et 19 ans; 11 % de personnes retraitées et 1,5 % de personnes âgées de 80 ans et plus. L’âge moyen d’un Carignanois est de 37,3 ans.