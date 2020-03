COVID-19: Centraide Richelieu-Yamaska demande l'aide de la population

Centraide Richelieu-Yamaska (R-Y) lance un appel à la générosité afin de mettre en place des mesures exceptionnelles pour venir en aide à la population isolée et vulnérable du territoire Richelieu-Yamaska. Les demandes d'aide explosent et la structure a besoin de soutien pour poursuivre l'effort collectif et traverser cette crise.

De nombreuses personnes sont confinées à la maison, soit en raison de leur âge, soit parce qu'elles sont en période d'isolement. Aussi, plusieurs familles en situation de pauvreté ayant normalement recours aux banques alimentaires n'y ont plus accès. Les personnes en situation de détresse ou vivant dans un climat de violence n’ont plus recours à l’aide dont ils ont besoin.

Un besoin urgent de bénévoles et d'aide financière

La majorité des services sont suspendus ou lourdement affectés en raison de l'interdiction de rassemblement et de la réduction drastique de bénévoles, contraints à rester chez eux. La priorité de Centraide est d'assurer la sécurité alimentaire de tous. Afin que personne ne se retrouve en situation d'insécurité alimentaire, tous les organismes travaillent très fort à réorganiser leurs activités pour répondre aux besoins. À titre d'exemple, certaines activités de cuisine collective sont remplacées par des corvées de préparation de repas congelés pour des livraisons à domicile.

Pour y arriver, les organismes ont besoin; de bénévoles dans les cuisines, de voitures, de chauffeurs, de livreurs, et de ressources humaines et financières supplémentaires.

Vous désirez offrir de votre temps et devenir bénévole? Écrivez-nous à [email protected]

Tous les dons faits à Centraide R-Y à partir de maintenant, feront partie du fonds d’urgence COVID-19. Ceux-ci s'ajouteront aux fonds déjà versés à ces mêmes organismes par Centraide R-Y. Pour faire un don : https://www.centraidery.org/nous-recueillons/