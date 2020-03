La Coopérative Aide Atout maintient ses services essentiels

À la suite d’une nouvelle directive émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) à l’effet que seuls les services essentiels donnés par les entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) pourront continuer d’être délivrés dans les milieux de vie des personnes en perte d’autonomie. Les services d’aide à la vie domestique non essentiels comme l’entretien de la maison, l’entretien ménager lourd et l’entretien de vêtements seront suspendus.

La Coopérative Aide Atout continuera d’offrir à ses usagers les services essentiels dont la cessation pourrait compromettre l’intégrité ou la sécurité de l’usager comme les services d’assistance personnelle, le répit, les courses, les préparations de repas et la lessive pour les usagers en situation d’incontinence ou ayant peu de vêtements comme demandé par le MSSS.

La Coopérative Aide Atout a rappelé qu’en tout temps, ses préposés prennent les mesures préventives adéquates en matière d’hygiène et ne rendent aucun service chez un usager qui doit être en isolement en raison de la présence de symptômes d’allure grippal, d’un retour de voyage depuis moins de 14 jours ou d’un contact étroit avec un cas probable ou confirmé de COVID-19. De plus, aucun préposé ne délivre de services aux usagers si lui-même doit être en isolement pour les mêmes raisons évoquées précédemment.