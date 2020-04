En date du 1er avril, la Montérégie comptait 486 cas de COVID-19

Selon les données récentes publiées par le CISSSMO en date du 1er avril, à 21h, près de 500 personnes sont actuellement atteinte de la COVID-19 en Montérégie. Plus spécifiquement, on retrouve 486 cas confirmés dans cette région, dont 74 sont plus près de nous dans le Suroît.

Notons que la Montérégie est un vaste territoire, allant de la MRC de Vaudreuil-Soulanges à celle de Pierre-De-Saurel. Il est donc normal que les cas confirmés y soient plus nombreux.

Voici donc les récentes données pour chaque RLS de la Montérégie:

RLS de Jardins-Roussillon: 93 cas

RLS Pierre-Boucher: 92 cas

RLS Champlain: 72

RLS du Haut-Richelieu-Rouville: 72 cas

RLS Vaudreuil-Soulanges: 48 cas

RLS de Richelieu-Yamaska: 40 cas

RLS du Haut-Saint-Laurent et Suroît: 26 cas

RLS Pierre-De-Saurel: 5 cas

Soulignons que le territoire de résidences de 38 personnes ayant reçues un diagnostic positif restait à déterminer au moment d’écrire ces lignes.

Rappelons les principales consignes de santé publique émise pour limiter au maximum la propagation de la COVID-19:

- Pas de sorties, sauf en cas d’extrême nécessité;

- Si vous devez sortir, tenez-vous à deux mètres des autres personnes;

- Lavez-vous les mains, au moins 20 secondes avec de l’eau et du savon, dès votre retour à la maison.