COVID-19: La MRC Vallée-du-Richelieu ne dépasserait pas 192 cas

Selon les récentes données dévoilées par la Direction de la santé publique de la Montérégie, publiée hier soir, cette région abrite maintenant 2573 personnes qui combattent la COVID-19. De ce nombre, 218 personnes sont hospitalisées. Malheureusement, 69 décès sont liés à ce virus répandu à l’échelle mondiale. Pour ce qui est de la MRC Vallée-du-Richelieu, si l'on rassemble les données du jour des 13 municipalités, le nombre de cas atteindrait au maximum 192 cas*, dont 168 de certains.

Saint-Basile-le-Grand a dépassé Chambly, avec 53 cas d'infection. Voici le nombre de cas confirmé par municipalités de la MRC de la Vallée-du-Richelieu:

Saint-Basile-le-Grand: 53 cas

Chambly: 43 cas

Mont-Saint-Hilaire : 22 cas

Carignan: 21 cas

Beloeil : 17 cas

Otterburn-Park: 7 cas

McMasterville: 5 cas

Saint-Antoine-sur-Richelieu: moins de 5 cas

Saint-Charles-sur-Richelieu: moins de 5 cas

Saint-Denis-sur-Richelieu : moins de 5 cas

Saint-Jean-Baptiste: moins de 5 cas

Saint-Marc-sur-Richelieu: moins de 5 cas

Saint-Mathieu-de-Beloeil: moins de 5 cas.

*168 cas au total sont certains, car ce sont des chiffres qui correspondent au total des municipalités qui affichent plus de cinq cas et dont on connait le chiffre exact.

Ce n'est pas le cas pour six municipalités ci-dessus, qui présentent "moins de 5 cas". Nous avons inclus ces derniers dans les 192 cas en choisissant d'additionner quatre cas à chaque fois pour ces villes: 192 est donc la donnée maximale de cas dans la MRC.