Une campagne participative lancée pour améliorer l'accès à internet haute vitesse

La MRC de La Vallée-du-Richelieu lance une campagne participative afin d’améliorer l’accès à Internet haute vitesse dans les 13 municipalités du territoire.

Les citoyen(ne)s sont invité(e)s a procédé à un court test au www.vitesseweb.ca afin de permettre le déploiement d’Internet haute vitesse partout sur le territoire.

Les résultats obtenus permettront aux élu(e)s de solliciter du financement auprès des gouvernements afin qu’ils supportent la mise en place de services adéquats et sécuritaires pour la téléphonie cellulaire et pour Internet mobile, résidentiel et entreprise.