Le gouvernement du Québec demande aux campeurs d’être patients

Alors que plusieurs amateurs de camping s’interrogent sur la possibilité de pratiquer leur loisir favori cet été, la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault avait un mot pour eux plus tôt aujourd'hui. Dans son point de presse du vendredi 22 mai, elle a demandé autant aux amateurs qu’aux propriétaires de terrain de camping d’être patients.

« On vous entend, on comprend vos demandes et je vous incite à faire preuve de patience. Je sais que c’est difficile pour vous, car vous constatez que certains autres secteurs peuvent reprendre leurs activités. Je vous assure qu’on travaille très fort actuellement pour élaborer un plan de reprise de ce secteur qui respecterait les règles de santé publique », a-t-elle indiqué.

Elle a ajouté qu’elle et que plusieurs de ses collègues ministres se font interpeller quotidiennement sur le sujet. « Si des campings prévoient ouvrir ce week-end en dépit de l’interdiction en vigueur, de grâce ne le faites pas. Ce n’est pas le temps de se réunir à plusieurs dans une tente ou sur un même terrain. Soyez patient, des annonces s’en viennent à ce sujet », a-t-elle précisé en conclusion.