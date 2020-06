Début d’un chantier d’asphaltage et ajout de mesures préférentielles pour autobus à Carignan et Brossard

Un chantier d’asphaltage et d’ajout de mesures préférentielles pour autobus sur l’autoroute 10 en direction ouest, à Carignan et à Brossard, débute aujourd'hui. Dans le cadre de ce chantier, l’autoroute 10 sera réasphaltée entre les autoroutes 35 et 30 et, à terme, l’utilisation de l’accotement par les bus (UAB) sera possible sur le tronçon.

Les travaux, qui se poursuivront jusqu’à l’automne, se diviseront en plusieurs phases et se dérouleront de nuit afin de limiter les répercussions sur le réseau routier. Une voie de circulation sera retranchée durant les heures de travail.

Gestion de la circulation sur l’autoroute 10

Les lundis, les mardis, les mercredis et les jeudis, entre 21 h et 5 h Les vendredis, entre 21 h et 6 h

À partir d'aujourd'hui (travaux préparatoires et travaux d’asphaltage):

Une voie par direction – selon l’horaire présenté plus haut, la circulation pourra se faire à contresens sur la chaussée opposée lors des travaux d’asphaltage.

Fermetures ponctuelles de bretelles (travaux d’asphaltage)

Lors des travaux dans le secteur de l’échangeur des autoroutes 10 et 35, la fermeture des bretelles d’accès à l’autoroute 10 en direction ouest à partir de l’autoroute 35 et du boulevard Chambly sera requise.

Lors des travaux dans le secteur de l’échangeur des autoroutes 10 et 30, la fermeture ponctuelle de certaines bretelles sera requise.

À noter que la limite de vitesse sera abaissée à 70 km/h pendant les heures de travail dans la zone de chantier.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés ou annulés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.