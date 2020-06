Aide aux personnes handicapées: le jeu de la partisanerie entrave les débats, selon Yves-François Blanchet

Le Bloc Québécois s’inquiète de l’attitude et l’insouciance du gouvernement libéral qui instrumentalise les personnes handicapées.

« Nous avions proposé de prendre 2 heures pour que tous les partis envisagent de scinder un projet de loi controversé afin que les mesures d’aide aux personnes handicapées puissent être adoptées rapidement, mais on s’est buté à des libéraux et des conservateurs incapables de s’entendre. Plutôt que de laisser la partisanerie de côté

et de s’asseoir pour en discuter, ils ont préféré retarder l’aide pour les personnes handicapées », soutient Yves-François Blanchet, député de Beloeil-Chambly et chef du Bloc Québécois.

Selon lui, la volonté du Bloc Québécois était de voter ces mesures en priorité pour que les personnes handicapées obtiennent rapidement de l’aide. « Ça aurait dû fonctionner, mais on se retrouve dans une situation où le programme de soutien pour des gens qui en ont grandement besoin est repoussé », ajoute Yves-François Blanchet.

Le Bloc Québécois propose donc que le président de la Chambre des communes convoque le parlement dès lundi prochain à 10 heures afin que les discussions reprennent. « On n’arrête pas de faire des propositions. On est prêt à discuter. Les personnes handicapées sont prises en otage par un gouvernement insouciant qui continue d’ignorer les propositions de l’opposition et qui se comporte comme s’il était majoritaire », conclut le chef du Bloc Québécois.