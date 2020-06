Distribution des trousses de pavoisement à Chambly-Beloeil: 360 citoyens au rendez-vous

Le député de Beloeil-Chambly et chef du Bloc Québécois Yves-François Blanchet a contribué au pavoisement du drapeau du Québec pour la fête nationale. L’opération a plu: 360 citoyens se sont inscrits pour les recevoir.

« Face à ce succès et à la demande des citoyens, nous reviendrons avec cette opération en 2021 » confirme le député Yves-François Blanchet.

Ces trousses, distribuées gratuitement aux citoyens qui en faisaient la demande, comprenaient un grand drapeau du Québec ainsi que plusieurs autres articles arborant la fleur de lys. M.Blanchet et son équipe ont procédé eux-mêmes à la distribution en sillonnant les municipalités de la circonscription selon un horaire préétabli entre les 18 et 23 juin tout en s’assurant des mesures de distanciation physique et de protection.

« Exprimer notre amour du Québec »

Cette offre était réservée exclusivement aux résidents de la circonscription de Beloeil-Chambly.

Les citoyens pouvaient aussi s’inscrire afin de recevoir une carte d’anniversaire du député par la poste ou par courriel: 192 citoyens l’ont demandé.

Le 23 juin, le député Blanchet a fait une tournée dans la circonscription cognant aux portes des citoyens avec un mât et un drapeau du Québec usé. Il en profitait pour leur souhaiter une

bonne fête nationale et leur remettait un drapeau neuf.

« En cette année 2020, la Fête nationale du Québec nous permettait de souligner la force et le courage de notre peuple dans l’adversité. Nous avons profité de cette grande journée du 24 juin pour exprimer notre amour du Québec à notre manière. Nous sommes fiers de notre langue commune, le français, et avons installé nos drapeaux pour afficher à l’unisson la vitalité du peuple que nous sommes », a conclu Yves-François Blanchet.