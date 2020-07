Cet été, Richelieu invite à sa redécouverte dans un contexte de distanciation

Cet été, les Richelois sont invités à redécouvrir leur ville. Ils peuvent bouger sur les nombreuses pistes cyclables, dont la Route des champs, nager lors des bains libres de la piscine municipale, lire un livre emprunté "sans contact" à la bibliothèque Simonne-Monet-Chartrand, découvrir un des magnifiques parcs sur le territoire et relaxer devant les films extérieurs présentés au parc Florence-Viens, les 7 et 28 août prochain.

Sur les pistes cyclables

Les amateurs de vélo ont la chance de pouvoir longer la route des Champs, qui relie Chambly à Granby en passant par Richelieu. Elle offre une façon originale de baigner dans la nature généreuse de la région. Il est aussi possible d’emprunter les pistes cyclables de la 1re rue et de profiter d'une vue magnifique sur le Richelieu.



À la Piscine municipale

Pour ceux qui préfèrent une rafraîchissante baignade, il suffit de réserver son bain libre en ligne (www.lasaisondupasseur.com) ou par téléphone, du lundi au vendredi entre 8h et 10h, au (450) 658-6652.

Il est possible de consulter l’horaire des bains libres sur le site Internet de la Saison du passeur. Quelques nouvelles mesures s’appliquent lors d’une visite à la piscine. Lors de l’entrée sur le site, les utilisateurs doivent avoir revêtu le maillot de bain avant l’arrivée, car les vestiaires sont fermés, se désinfecter les mains et répondre à quelques questions de santé. Il est aussi interdit d’apporter de la nourriture ou des boissons.

À la Bibliothèque Simonne-Monet-Chartrand

Les passionnés de lecture peuvent aussi avoir accès à la collection de la bibliothèque Simonne-Monet-Chartrand en consultant le catalogue en ligne sur le site Internet de la Ville.

Pour prendre un rendez-vous de collecte ou de retour de livres, il suffit ensuite de communiquer avec l’équipe de la bibliothèque par courriel ([email protected]) ou par téléphone (450 658-1157, poste 235). Il est nécessaire d’avoir préalablement réservé ses livres au simba2.crsbp.qc.ca.

Dans les parcs municipaux

Pourquoi ne pas aussi profiter des beaux jours dans les différents parcs de la municipalité ? Les adeptes de sports peuvent s’adonner à leurs activités favorites dans les parcs Bruno-Roy, de l’étang et Florence-Viens. Des jeux d’enfants sont aussi présents dans 5 des 7 parcs de la ville.



Les contemplatifs se reposeront pour leur part en profitant de la vue de la rivière Richelieu dans les parcs Michel-Chartrand et Fortier. Pensez à respecter les quelques mesures de préventions liées à la COVID-19.

Les films extérieurs

Les films extérieurs sont aussi de retour avec une nouvelle formule de distanciation sociale. Dans le respect des mesures imposées par le gouvernement, il est demandé d’apporter vos chaises et accessoires de plaisance, friandises, boissons non-alcoolisées (Eau, jus).



À noter que le nombre de places est limité. Les films, qui seront choisis par les citoyens via la page Facebook de la Ville, seront présentés les 7 et 28 août prochains, à 19h, au parc Florence-Viens.