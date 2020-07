Les travaux d'asphaltage se poursuivent à Carignan et Brossard

Des travaux d’asphaltage sur l’autoroute 10 en direction ouest, qui ont débuté le 1er juin dernier, se déplaceront prochainement dans le secteur de l’échangeur des autoroutes 10 et 35. Comme annoncé précédemment, ils entraîneront à ce moment des fermetures de deux bretelles d’accès à l’autoroute 10 en direction ouest.

Rappelons que les travaux, qui se poursuivront jusqu’à l’automne, se divisent en plusieurs phases et se déroulent uniquement de soir et de nuit afin de limiter les répercussions sur le réseau routier. Durant les heures de travail, la circulation se fera à contresens.

Voici comment se déroulera la circulation sur l’autoroute 10:

- Les lundis, les mardis et les mercredis, entre 19 h et 5 h le lendemain

- Les jeudis et les dimanches, entre 21 h et 5 h le lendemain

- Les vendredis et les samedis, entre 21 h et 8 h le lendemain

À partir du 13 juillet, pour environ quatre semaines: une fermeture des bretelles d’accès à l’autoroute 10 sera opérée en direction de l'ouest à partir de l’autoroute 35 et du boulevard Fréchette, selon l’horaire présenté plus haut.

Jusqu’à l’automne, une voie par direction sera ouverte. La circulation se fera à contresens sur la chaussée de l’autoroute 10 Est, selon l’horaire présenté plus haut.

À noter que la limite de vitesse est abaissée à 70 km/h pendant les heures de travail dans la zone de chantier.