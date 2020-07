Le Centre de répit 4 Poches a pu amassé des dons grâce au Défi-vélo

C’était il y a une semaine tout pile. Le 11 juillet a eu lieu le Défi-vélo virtuel de 4 Poches où 45 participants ont enfourché leur vélo. Ils ont porté fièrement le maillot 4 Poches et ont parcouru les routes du Québec afin d’encourager les familles qui ont plus que jamais, en ces temps de pandémie, besoin du Centre pour du répit.

Près de 31 000 $ ont été amassé et les montants continuent d’entrer, selon l'organisme. Cette édition du Défi-vélo aura été très importante pour le Centre car avec la pandémie, les revenus ont drastiquement baissé et comme les besoins des familles sont plus importants que jamais, le financement l'est d’autant plus.

Le Centre de Répit aux 4 Poches a souligné la présence de tous les participants et des donateurs «sans qui ce succès n’aurait pas eu lieu», indique la direction.

Il est toujours temps de faire un don au Défi-vélo sur le site suivant: https://defivelo.centrequatrepoches.org/

Situé à Boucherville depuis 1992, le Centre 4 Poches dessert un peu plus de 100 familles de la Montérégie qui ont besoin de répit car ils ont un ou plusieurs enfants ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Certains sont lourdement handicapés et/ou ont un trouble grave du comportement. Afin d’assurer un équilibre au sein de la famille, le Centre 4 Poches accueille ces jeunes et permet ainsi aux familles de se ressourcer.