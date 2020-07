Entrave à la circulation à venir à La Prairie

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux de réparation de chaussée sont prévus, durant la semaine du 27 juillet, dans le secteur de l’intersection du boulevard Taschereau et du chemin Saint-Jean, à La Prairie.

Les opérations se dérouleront uniquement de nuit et se diviseront en deux phases afin de limiter les répercussions sur le réseau routier. Chacune des phases devrait durer d’une à deux nuits.

Gestion de la circulation

Durant la semaine du 27 juillet Du lundi au jeudi, de 22 h au lendemain à 5 h  Circulation à contresens sur la route 134 (boulevard Taschereau) entre l’avenue Balmoral et la rue Saint-Georges.

Également, durant la première phase : fermeture de la route 104 (chemin Saint-Jean) entre la route 134 (boulevard Taschereau) et l’avenue du Maire.



Les chemins de détour emprunteront notamment les avenues du Maire et Ernest-Rochette ainsi que les rues Rosaire-Circé, Saint-Georges et Sainte-Catherine. La circulation locale restera possible durant les heures de travail.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés ou prolongés.