L'Escoude verte s'active sur le territoire de la MRC

La MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) est active sur son territoire avec la présence de son Escouade verte.

Au cours de la période estivale, deux agentes de sensibilisation sillonnent des secteurs résidentiels et commerciaux, dans le but d’effectuer des actions de sensibilisation en remettant des billets de courtoisie décrivant leurs observations visuelles du contenu des bacs en bordure de rue.

« L’Escouade verte nous permet d’être sur le terrain afin d’effectuer des vérifications et de sensibiliser la population aux bonnes habitudes du tri en remettant un billet de courtoisie. Ce billet est un outil remis aux citoyen(ne)s dans le but d’améliorer le tri des matières et pour expliquer les consignes liées aux collectes », a tenu à souligner la mairesse de la ville de Beloeil et préfète de la MRCVR, madame Diane Lavoie.

Les membres de l’Escouade verte sont facilement reconnaissables grâce à leurs vêtements identifiés avec l’inscription « Escouade verte ». Les secteurs à inspecter ont été déterminés en fonction des problématiques vécues à certains endroits et des statistiques de la ligne Info-collectes.

Lors de chaque inspection, les bacs ou les contenants sont ouverts et une inspection visuelle est réalisée. Aucune manipulation n’est faite à l’intérieur du bac.

Les agentes de sensibilisation remettent un billet de courtoisie décrivant leurs observations, et ce, pour tous les bacs ou les contenants présentant des éléments à corriger au niveau de la collecte des organiques, des recyclables et des ordures.

Mesures de protection

Dans ce contexte de pandémie lié à la COVID-19 et en raison des risques de contamination, le personnel de l’Escouade verte applique des mesures de protection, tel que le port du masque et des gants. Lorsqu’une discussion avec un(e) citoyen(e) a lieu, la distanciation sociale est respectée.