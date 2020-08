Chantier sur la route 229: le chemin Benoît fermé à Mont-Saint-Hilaire

Des travaux sur un ponceau, en lien avec le chantier en cours sur la route 229 à Mont-Saint-Hilaire, entraîneront une fermeture complète du chemin Benoît à la hauteur de la rue Brière. La circulation locale restera possible de part et d’autre du ponceau situé près de la rue Brière.

Ce lundi 10 août (et, au besoin, mardi 11 août), entre 7 h et 18 h, la route 229 (chemin Benoît) à la hauteur de la rue Brière sera fermée. Toutefois, la circulation locale restera possible de part et d’autre de la fermeture.

Les chemins de détour, qui seront balisés par des panneaux de signalisation temporaire, emprunteront notamment la route 116 et Grande Allée.