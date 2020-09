Le député de Beloeil-Chambly Yves-François Blanchet placé en isolement préventif

Le député de Beloeil-Chambly et chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet a confirmé qu’un employé du Cabinet du chef du Bloc Québécois a reçu hier un test positif de Covid19. À titre de précaution et afin de respecter les consignes établies par le gouvernement du Québec, le chef du Bloc Québécois et les membres du caucus se sont placés en isolement préventif tout en maintenant leurs activités en mode virtuel.

« Nous passerons tous un test de dépistage afin de nous assurer de la bonne santé de notre équipe et respecterons strictement les directives de la santé publique. Il n’y a aucun risque à prendre. Soyez assurés que nous prenons très au sérieux cette situation », a déclaré la porte-parole du Bloc Québécois, Carolane Landry.

Yves-François Blanchet invite tous les Québécois et les Québécoises qui présentent des symptômes apparentés à la Covid-19 ou qui ont été en contact avec des personnes présentant des symptômes à passer un test de dépistage ou suivre les instructions disponibles sur le site du gouvernement du Québec.