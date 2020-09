Top 3 des services paysagistes sur l’île de Montréal

Si tondre la pelouse était suffisant, tout le monde pourrait entretenir un jardin. Mais si l’objectif est d’avoir un véritable espace vert, il est conseillé de faire appel à des professionnels. Quels sont donc les services paysagistes à contacter pour les travaux d’entretien en extérieur?

L’émondeur

Entretenir un arbre n’est jamais facile. Contrairement à ce que vous pouvez penser, il ne suffit pas de le laisser pousser n’importe comment, ou de couper les branches comme bon vous semble. Si vous ne souhaitez pas endommager l’arbre, nous vous conseillons de faire appel à une entreprise d’émondage à Montréal. Cette dernière enverra un professionnel qui remplit toutes les conditions physiques nécessaires à la pratique de ce métier. L’émondeur a également la formation et l’expérience pour mener à bien tous les travaux. Sans oublier qu’il est bien équipé.

Si la taille de votre arbre est placée entre les mains de professionnels, vous pouvez être certain que l’arbre sera en bonne santé et que sa croissance sera meilleure. En outre, le travail de l’émondeur professionnel consiste aussi à tailler l’arbre pour le rendre plus esthétique, ce qui rendra votre jardin encore plus beau.

L’élagueur

De nombreuses personnes pensent que les travaux d’élagage et d’émondage sont identiques. C’est faux. Si vous avez un arbre dans votre jardin et que vous constatez qu’une branche représente un risque pour vous ou pour votre entourage, contactez rapidement un élagueur professionnel. Puisqu’il s’agit d’une opération dangereuse, il faudra toute une équipe pour intervenir.

Pour commencer, l’élagueur évaluera l’état de l’arbre pour déterminer s’il suffit de couper une branche ou s’il faudra vraiment abattre l’arbre. En fonction de la situation, il établira ensuite un protocole pour sécuriser les alentours avant de débuter les travaux. Pour la bonne réalisation de son travail, il doit s'équiper de différents outils et machines : corde, tronçonneuse, poulie, harnais, etc.

Le paysagiste

Le paysagiste est un expert de l’aménagement extérieur. Il peut intervenir dans les espaces publics comme dans les résidences des particuliers. Si vous souhaitez entretenir votre jardin en allant au-delà de la pelouse et des arbres, c’est le professionnel qu’il vous faut !

Le paysagiste est celui qu’on contacte pour un jardin sur-mesure. Il peut réaliser tous les travaux nécessaires comme le terrassement. Il peut également vous conseiller et créer un jardin qui réponde aux moindres attentes du propriétaire. Voici une liste non-exhaustive des travaux qu’un paysagiste peut réaliser :

· Création d’un coin détente dans le jardin

· Aménagement d’une cour extérieure

· Installation d’une piscine ou d’un spa

· Fabrication de meubles en bois, clôtures, patios, murs, escaliers, etc.

· Création de sculptures et œuvres d’art

· Aménagement de l’allée

· Finition avec des éléments décoratifs : pots de fleurs, lampadaires, etc.