Manger mieux: un concours des Éleveurs de porcs de la Montérégie récompense les écoles

Le concours « Gagnez votre fête de fin d'année scolaire », organisé par Les Éleveurs de porcs de la Montérégie, a fait des élèves heureux à l’École des Moissons de Saint-Théodore-d’Acton. La seconde édition est accessible aux écoles montérégiennes jusqu'au 6 novembre.

Une collaboration entre élèves et enseignants

Ce concours soulignait le travail accompli par les élèves des écoles primaires tout au long de l’année, en les encourageant à faire du sport et en leur permettant d’en apprendre un peu plus sur la saine alimentation et la viande de porc du Québec.

Tous les directeurs et les enseignants des écoles primaires de la Montérégie pouvaient y participer. Ils devaient envoyer une photo de leurs élèves participant à une activité physique. De plus, ils devaient réaliser un projet original et créatif en lien avec le porc du Québec.

« Pour une première édition, nous sommes très heureux de la qualité des projets reçus. Ce fut un grand plaisir de découvrir l’imagination des enfants, et surtout de voir la collaboration entre les élèves et les enseignants qui ont su se mobiliser pour participer au concours et faire valoir le porc du Québec », souligne François Nadeau, président des Éleveurs de porcs de la Montérégie.

Le 2e concours aux écoles de la Montérégie accessible jusqu'au 6 novembre

Les Éleveurs de porcs de la Montérégie invitent ainsi toutes les écoles de la Montérégie à participer à la 2e édition du concours « Gagnez votre fête de fin d'année scolaire » lancée en septembre dernier. Les écoles ont jusqu’au 6 novembre pour faire parvenir leurs projets.