Comment détecter un problème d'infestation dans votre maison?

Les insectes, les rongeurs et autres indésirables qui s'invitent à l'occasion dans certaines demeures le font souvent à l'insu des propriétaires. Un certain savoir-faire peut être nécessaire pour détecter la présence d'un problème d'infestation et en déterminer l'ampleur.

Détecter la présence de puces

Un signe évident de la présence de puces est l'apparition de nombreuses piqûres sur vos jambes (sous les genoux) ou sur votre animal domestique.

Vous pouvez aussi utiliser un test simple pour découvrir si votre maison est envahie par les puces. Vous aurez besoin pour cela d'une serviette blanche, d'une lampe de table, d'un bol peu profond, d'eau et d'un peu de patience.

D'abord, étendez la serviette au centre d'une pièce. Posez sur celle-là, le bol rempli d'eau et la lampe que vous laisserez allumée toute une nuit. Si vous êtes victimes d'une infestation, vous verrez au matin des puces à la surface de l'eau. Faire le test dans plusieurs pièces vous permet de déterminer l'ampleur et la localisation de l'infestation.

Détecter les punaises de lit

Les punaises de lit sont des êtres nocturnes qui vivent surtout dans les chambres. Elles n'aiment pas la lumière qu'elles fuient et préfèrent les endroits sombres et étroits.

Des piqûres semblables à celles des moustiques et provoquant une démangeaison peuvent vous mettre sur leur piste. Celles-ci se trouveront sur les parties de votre corps restées à découvert lors de votre sommeil. Au début, ces piqûres seront regroupées, mais à la longue, elles apparaîtront un peu partout sur votre peau.

D'autres indices peuvent vous aider à identifier la présence de punaises de lit comme de petites taches noires sur votre matelas, sur vos draps ou sur votre sommier.

​​​​​​​Détecter une infestation de rongeurs

Il se peut que votre chien ait remarqué la présence des souris ou des rats avant vous. Un chien perturbé peut être un signe de la présence de rongeurs, mais il ne peut pas à lui seul en être une confirmation. Inspecter les lieux reste le meilleur moyen de détecter le problème.

​​​​​​​Que faut-il regarder?

*La présence d'excréments (d'environ un demi-centimètre pour les souris, entre un et deux centimètres pour les rats).

*Des pistes de pattes et de queues. Ces pistes se trouvent sur les surfaces poussiéreuses. Vérifiez principalement le long des plinthes, dans les coins ou près des sources de nourriture.

*Des traces de morsures sur le bois (les rats laissent des traces de dents d'environ un demi-centimètre, les souris des traces plus petites).

*Une forte odeur musquée.

​​​​​​​​​​​​​​Détecter la présence de fourmis charpentières

Ces fourmis aiment construire leur nid dans le bois humide. Pour détecter leur présence, il faut donc inspecter les coins humides et mal ventilés ainsi que ceux où la charpente est exposée. Le nombre de fourmis est aussi un indice qui permet de faire la distinction entre quelques visiteuses solitaires et une infestation. Vous pouvez aussi écouter à travers les murs à l'aide d'un verre vide puisque la colonie produit un bruit caractéristique.