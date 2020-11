ÊTES-VOUS ADMISSIBLE À UN DES PROGRAMMES DE SUBVENTION DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE QUÉBEC?

Il est tout à fait naturel de vouloir économiser sur le coût de ses factures mensuelles. La vie coûte chère, alors chaque programme de subvention ou aide financière est le bienvenu! L’une des façons d’économiser et de limiter les pertes énergétiques de sa maison est d’y effectuer divers travaux. Or, de tels projets de construction et de rénovation demandent un certain investissement. Fort heureusement, il est possible de recourir à un des programmes de subvention de Transition Énergétique Québec, dont Chauffez vert et Rénoclimat. Mais comment savoir si l’on est admissible à l’un de ces deux programmes? Voyons tout d’abord ce qu’est le TEQ. Une entreprise spécialisée telle que les Entreprises MST pourra vous conseiller.

Qu’est-ce que Transition Énergétique Québec (TEQ)?

En termes simples, c’est un organisme qui vise à, notamment, améliorer le confort de l’habitation des consommateurs tout en réduisant leur facture d’énergie mensuelle. Pour y parvenir, le TEQ offre plusieurs programmes d’aide financière.

Comment savoir si l’on est admissible à l’un des programmes offerts par le TEQ? Voici les différents critères d’éligibilité de deux de ceux-ci, Chauffez vert et Rénoclimat.

Critères d’admissibilité au programme de subvention Chauffez vert

Voici les critères qui permettent de définir l’éligibilité au programme du TEQ, Chauffez vert :

Il faut obligatoirement être propriétaire de la bâtisse en question, qui doit être une maison unifamiliale, un duplex, un triplex ou un immeuble à logements d’au plus trois étages.

Pour être admissible à Chauffez vert , il ne faut pas avoir fait de demandes d’aide pour d’autres programmes provenant à Transition Énergétique Québec, par exemple à Rénoclimat .

L’entrepreneur qui effectue les travaux ou l’installation doit détenir les permis et licences RBQ.

Pour vérifier l’admissibilité à ce programme, il faut absolument consulter les règlements dudit programme, pour savoir si la thermopompe ou le système récemment acheté peut bénéficier de la remise. Ensuite, il convient de remplir une demande d’aide financière en ligne, qui comprendra la preuve de propriété de la bâtisse, une photo de l’étiquette du produit acheté, une copie de la dernière facture d’électricité de la demeure, ainsi qu’une preuve d’achat.

Critères d’admissibilité au programme de subvention Rénoclimat

Voici les critères qui permettent de définir l’éligibilité au programme du TEQ, Rénoclimat :

Il faut absolument être propriétaire d’une habitation située sur le territoire du Québec, à laquelle des travaux seront réalisés en lien avec les portes et fenêtres, l’isolation et/ou le remplacement de systèmes mécaniques ou de chauffage.

L’habitation doit être une maison, un duplex, un triplex ou un immeuble à logements d’au plus 3 étages.

Avant toute chose, il faut demander à ce qu’un conseiller Rénoclimat se rende à notre domicile afin d’y procéder à une évaluation énergétique, le tout bien avant d’amorcer les travaux. Ensuite, les rénovations liées à l’amélioration énergétique de la demeure peuvent être effectuées. Une fois que lesdits travaux seront terminés, un expert dans le domaine viendra effectuer un nouveau test, et si ce dernier s’avère positif, l’admissibilité au programme sera déclarée!

Pour vérifier son admissibilité à l’un des programmes de subvention offerts par Transition Énergétique Québec, il ne faut pas hésiter à contacter les experts de cette compagnie spécialisée en énergie!