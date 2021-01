Système d’intercom pour entreprise

La sécurité de votre entreprise passe par la gestion des personnes qui y entrent. Si pour des raisons logistiques, il vous est impossible de poster une personne à l’entrée en permanence pour sélectionner les visiteurs admis, un système d’intercom peut être une option accessible et efficace.

Qu’est-ce qu’un intercom?

Un intercom, ou interphone, est un système qui permet de communiquer entre plusieurs endroits. Son fonctionnement est simple. La personne qui désire entrer appuie sur un bouton qui déclenche une sonnerie. Cette dernière avise le propriétaire ou un employé de l’entreprise qu’il y a quelqu’un à la porte. Ensuite, par l’entremise de l’intercom, les deux personnes peuvent discuter. À la suite de quoi, le propriétaire, ou l’employé, décide s’il laisse (ou non) entrer le visiteur en appuyant sur un autre bouton de l’intercom. Ce système permet d’éviter que le propriétaire ou l’employé ait à se déplacer à chaque fois qu’un visiteur se présente jusqu’à la porte. Il est donc très utile lorsqu’un celle-ci se trouve loin de vos bureaux. C’est un système qui convient également aux immeubles à logement.

Un système d’interphone est donc plus sécuritaire qu’une entrée libre en ce qu’il permet de sélectionner les visiteurs. Il est aussi plus polyvalent qu’une serrure qui nécessiterait que chaque visiteur ait une clé, ce qui n’est probablement pas ce que vous voulez.

Quelles options sont disponibles?

Il existe différents systèmes d’intercom, ce qui vous permet de bien choisir celui qui correspond le mieux aux besoins de votre entreprise.

*Audio ou vidéo. Si tous les systèmes d’intercom possèdent l’option audio pour vous permettre de parler avec les visiteurs qui se présentent à votre porte. Il est aussi possible de choisir un système d’intercom qui possède, en plus, l’option vidéo. Celle-ci vous permet de voir vos visiteurs. Cette dernière option, plus sécuritaire, s’apparente à un système de vidéosurveillance, car elle vous permet de confirmer par la vue ce qu’on vous dit.

*Avec ou sans fil. Le modèle sans fil est plus simple à installer puisqu’il ne requiert pas de passer des fils entre les deux (ou plus) émetteurs-récepteurs du système d’intercom. La communication se fait alors par des ondes radio et l’énergie nécessaire au fonctionnement de l’intercom est fournie par des piles. Il ne peut donc pas être mis hors service si un fils est rompu. Aussi, si vous optez pour un modèle récent, il vous sera possible d’accéder directement à l’intercom sur votre téléphone intelligent ou sur votre tablette, ce qui permettra d’ouvrir la porte à vos visiteurs peu importe l’endroit où vous vous trouvez dans votre entreprise.

*Ouverture à distance. Très utile si vous ne souhaitez pas vous déplacer à chaque fois pour ouvrir.

*Diffusion d’un message préenregistré.

*Enregistrement des images des visiteurs lors de vos absences. Vous pouvez alors savoir qui est venu pour vous voir et les contacter si vous le croyez nécessaire.

*Écran tactile.

*La messagerie. Idéal pour que les visiteurs qui arrivent en votre absence puissent vous indiquer la raison de leur visite.