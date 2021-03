Formation pour les productrices agricoles : s'informer pour se protéger

Les Agricultrices du Québec (AQ) offrira la conférence-discussion Droit de la famille et travail invisible dans le milieu agricole, qui vise à informer toutes les productrices agricoles du Québec de leurs droits, leurs recours et les mesures existantes pour les protéger et assurer leur autonomie financière. La conférence-discussion sera gratuitement présentée, en collaboration avec l’Afeas, le 10 mars, à 19 h 30.

À l’aide d’exemples concrets et d’avis d’une avocate du cabinet Cain Lamarre, la conférence abordera quatre grands thèmes : le travail invisible, la parentalité et Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), les décès et mandats d’inaptitudes et les spécificités des conjoint(e)s de faits et finance.

Au Québec, un tiers des agricultrices travaillent dans l’entreprise de leur conjoint, à temps plein ou partiel, sans aucune rémunération, ni en salaire, ni en part. Cette situation rend ces productrices plus vulnérables face à la loi et à leur autonomie financière. « La vie d’agricultrice comporte ses singularités liées au rythme du travail, à la ruralité, à l’implication des familles dans l’entreprise, parfois sans poste ou salaire officiel. C’est donc essentiel de bien connaître ses droits afin d’éviter les mauvaises surprises », soutient la présidente des Agricultrices du Québec, Jeannine Messier.

Plus grande inégalité en temps de pandémie

« Plusieurs études démontrent que la pandémie a exacerbé les inégalités hommes-femmes en augmentant la charge mentale des femmes, qui a eu pour effet de diminuer leur implication professionnelle au sein de leur entreprise. Voilà une bonne occasion de s’informer sur ces thèmes, en vue d’atténuer les impacts négatifs du travail invisible », ajoute la présidente des Agricultrices de la Montérégie Est, Raymonde Plamondon.

L’avocate Me Élisabeth Jutras du cabinet Cain Lamarre se joindra à la présentation afin de répondre aux questions des participantes et participants.

Les productrices et producteurs agricoles qui souhaitent participer à cet événement doivent préalablement s’inscrire sur le site Internet des AQ au www.agricultrices.com/conferences/.