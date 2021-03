Stéphane Landry, enseignant au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, reçoit une mention d'honneur

La direction des études du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu nomme Stéphane Landry comme récipiendaire de la mention d’honneur de l’AQPC pour l’année 2021. L’AQPC soulignera l’excellence et l’engagement pédagogique de Stéphane Landry, enseignant en chimie au Cégep Saint-Jean lors d’une cérémonie virtuelle qui aura lieu en juin prochain.

La Mention d’honneur permet aux cégeps de reconnaître et de mettre en valeur l’engagement pédagogique d’un membre de leur personnel enseignant ayant, par la qualité de son travail, contribué à l’évolution de l’enseignement.

Enseignant depuis plus de 17 ans

Détenteur d’un DESS en enseignement au collégial et étudiant actuellement à la maîtrise, Stéphane Landry enseigne la chimie depuis plus de 17 ans. Bien avant l’arrivée de l’enseignement à distance, ce dernier s’intéressait déjà aux approches novatrices permettant d’engager et de stimuler l’intérêt des étudiants dans leur apprentissage des sciences, notamment en chimie des solutions.

Apprécié par ses étudiants pour ses connaissances, sa rigueur, mais aussi pour son écoute et sa grande disponibilité, Stéphane a toujours eu à cœur la réussite des étudiants. Il s’est d’ailleurs démarqué dans la dernière année auprès des étudiants en misant sur la relation pédagogique et la proximité dans l’enseignement, malgré la distance. Engagé dans sa discipline et coéquipier hors pair, toutes et tous veulent travailler avec lui.