Une super lune éclairera le ciel ce soir

Que vous soyez fervents d’astronomie ou non, la pleine lune de ce soir vous surprendra assurément.

Effectivement, non seulement celle-ci apparaîtra plus grande et plus brillante, mais elle sera également teintée d’orangé ou de roux. Ce phénomène s’expliquerait par la lumière du soleil qui éclaire le satellite et qui est filtrée en traversant l’atmosphère terrestre.

Selon les météorologues, la lune se lèvera vers 20 h 53 et sera pleine à 23 h 31. Elle deviendra ce que l’on appelle, une super lune, 12 heures plus tard puisqu’elle sera à son point le plus près de la terre soit à 357 378 kilomètres.

Puisque le ciel sera particulièrement dégagé ce soir, il sera possible d’observer la lune qui paraîtra 14% plus grande et 30% plus brillante qu’à l’habitude.

Si le phénomène semble extraordinaire à observer, il pourrait aussi apporter son lot d’inquiétudes pour les producteurs agricoles puisque la nouvelle lune pourrait causer des nuits plus fraîches, propices au gel qui pourraient menacer les jeunes pousses; d’où le dicton « La Lune rousse brûle les jeunes pousses ».

Cette super lune sera la première de l’année 2021. La prochaine super lune est prévue le 26 mai et la dernière, le 4 décembre.