Inauguration du jardin InterLAB

Les finissantes et les finissants du programme Paysage et commercialisation en horticulture ornementale (PCHO) de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA), campus de Saint-Hyacinthe, ont inauguré virtuellement le jardin InterLAB le 14 mai dernier. Les étudiants des cohortes de 2020 et 2021 ont été impliqués dans ce projet de verdissement réalisé sur le site du Jardin Daniel A. Séguin.

Ce nouveau jardin s’inspire du TechnoLAB d’agriculture urbaine, un laboratoire pédagogique aménagé sur le toit du Pavillon horticole écoresponsable de l’ITA. Le jardin InterLAB est conçu comme un écosystème qui intègre l’agriculture urbaine, les phytotechnologies, la gestion de l’eau et la naturalisation. Il est composé d’une grande diversité de plantes ornementales, utiles et comestibles et fait la démonstration qu’il est possible de marier l’ornemental au comestible tout en préservant l’esthétisme d’un aménagement paysager.

Les projets de verdissement réalisés par les finissants du programme de PCHO permettent la mise en pratique de l’approche pédagogique PUUR Paysage. Exclusive à l’ITA, cette approche est axée sur l’élaboration de solutions face aux problèmes environnementaux en milieu urbain. Ces projets, tels que le jardin InterLAB, sont des exercices d’intégration des connaissances et des compétences qui permettent aux finissants de consolider leurs savoirs et de mettre en pratique les techniques de travail acquises au cours de leurs trois années d’études. Ils sont l’occasion de parfaire leurs compétences en vue de se distinguer au moment de leur entrée dans l’industrie horticole.

La réalisation de ces projets d’envergure est possible grâce à l’appui exceptionnel des partenaires qui, d’année en année, contribuent à la réussite de la relève horticole. Il importe également de souligner l’engagement et le soutien des professeurs et des technologues de l’Institut pour mener à bien les travaux, tout comme la participation active des étudiants de première et de deuxième année du programme.