Xavier Barsalou-Duval distribuera des trousses de pavoisement

Le député de la circonscription de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, Xavier Barsalou-Duval offre la possibilité, pour une deuxième année consécutive, aux citoyens de s'inscrirent à sa distribution de trousses de pavoisement prévue les 11, 12 et 13 juin prochains.

Ainsi, le député se rendra dans l’ensemble des villes et villages de la circonscription afin d’en faire la distribution en personne. Ces trousses sont gratuites aux citoyens qui en feront la demande selon un horaire préétabli. Elles comprennent un drapeau du Québec ainsi que plusieurs autres articles « surprise » arborant la fleur de lys. Les quantités sont limitées.

« Cette démarche se veut une façon ludique d’inciter la population à afficher leur fierté d’être Québécois en décorant leurs résidences en vue du 24 juin et ainsi répandre l’ambiance de fête partout sur le territoire. Soyons contagieux dans notre enthousiasme de célébrer notre Fête nationale ! » a déclaré Xavier Barsalou-Duval.

Il va sans dire que les mesures de distanciation physique et de protection seront appliquées. Veuillez noter que les trousses sont réservées exclusivement aux résidents de la circonscription de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères.

« La Fête nationale du Québec est synonyme de fierté et de résilience. Une résilience que l’on a partagée comme peuple malgré de nombreux mois confinés, c’est pourquoi je vous invite à venir me rencontrer dans les magnifiques villes et villages de la circonscription afin de vous procurer vos trousses pour fêter la fierté de notre nation et son avenir tout en bleu ! Que la fête commence ! », a conclu le député de Pierre Boucher–Les Patriotes–Verchères.