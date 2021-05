Investissement dans un projet de rénovation du terrain de soccer de Saint-Antoine-sur-Richelieu

Le député de Borduas, M. Simon Jolin-Barrette, annonce le financement de la rénovation du terrain de soccer de Saint-Antoine sur-Richelieu. Grâce à ces sommes, les citoyens de la région auront accès à des installations modernes et sécuritaires qui favoriseront un mode de vie actif, sain et inclusif.

Ces nouvelles infrastructures permettront à la région de la Montérégie de créer des milieux de vie propices à attirer des familles et des travailleurs, tout en stimulant la relance économique partout au Québec.

La rénovation du terrain de soccer de Saint-Antoine-sur-Richelieu fait partie de ces projets qui permettront aux municipalités d’élargir leur offre récréative et sportive à leur population.

« Nos municipalités doivent être en mesure de se doter d’infrastructures qui permettent à la population de demeurer active. Cette annonce illustre d’ailleurs la volonté du gouvernement d’encourager ces projets qui mettent de l’avant la santé des citoyennes et des citoyens, mais qui soient aussi le reflet des besoins exprimés par les milieux. La rénovation du terrain de soccer de Saint-Antoine-sur-Richelieu s’inscrit en ce sens et aura très certainement un impact positif et concret à l’échelle locale », souligne Simon Jolin-Barrette, député provincial de la circonscription de Borduas.

« La municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu travaille à mettre en place les infrastructures adéquates pour les activités sportives. Le soccer est une activité très rassembleuse, les jeunes de plusieurs municipalités se rencontrent au sein d’une ligue structurée, c’est très formateur et bénéfique, particulièrement en saison estivale. Des installations sécuritaires sont attendues par les parents qui s’investissent généreusement dans l’organisation du soccer. C’est avec joie que cette nouvelle est accueillie. Au nom de tous les Antoniens et Antoniennes, je remercie nos députés des instances gouvernementales, fédéral et provincial, pour ce soutien financier indispensable à la réalisation de la réfection de notre terrain de soccer », affirme Chantal Denis, mairesse de Saint-Antoine-sur-Richelieu.