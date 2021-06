La FAEQ et Loto-Québec : 40 000 $ en bourses à 14 athlètes inspirants

Comme pour la grande majorité d’entre nous, les 14 derniers mois des athlètes pratiquant un sport paralympique ont été vécus en montagnes russes. Les difficultés auxquelles ils ont fait face dans la simple pratique de leur sport ont rendu le soutien financier, les encouragements et l’encadrement que leur offre le Programme de bourses Loto-Québec tout à fait essentiel. Rappelons que pour certains de ces 14 récipiendaires, l’année 2021 culminera par une participation aux Jeux paralympiques de Tokyo. Le programme de bourse de Loto-Québec a permis de soutenir de nombreux athlètes qui se sont distingués sur les scènes nationale, internationale et paralympique. Parmi eux, on peut mentionner Philippe Bédard en tennis en fauteuil roulant, Mark Beggs, Marie-Claude Molnar et Charles Moreau en paracyclisme, Marco Dispaltro en boccia, Valérie Grand’Maison en paranatation, Antoine Lehoux et Dominic Larocque en parahockey ainsi que Maude Jacques, Rosalie Lalonde et Cindy Ouellet en basketball en fauteuil roulant.