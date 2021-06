Investissement pour la rénovation résidentielle dans la circonscription de Borduas

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, et le député de Borduas, M. Simon Jolin-Barrette annoncent un investissement de 140 000$ dans le cadre du programme Rénovation Québec (PRQ) et de 36 000$ pour le programme RénoRégion (PRR) dans la circonscription de Borduas (voir l’annexe).

Rappelons que c’est une bonification totale de 60 M$ que la ministre Laforest a annoncée la semaine dernière dans les programmes de rénovation afin de soutenir les Québécois qui souhaitent rénover leur chez-soi. Le soutien financier de Rénovation Québec (PRQ) vient appuyer les municipalités qui se dotent d’un programme visant à améliorer les logements dans des secteurs résidentiels qui nécessitent des rénovations.

Le programme RénoRégion (PRR) soutient quant à lui les propriétaires occupants à revenu faible ou modeste qui vivent en milieu rural et qui souhaitent exécuter des travaux pour corriger des défectuosités majeures que présente leur maison.

« Pour notre gouvernement, il est important de redonner aux Québécois et de stimuler la relance économique dans toutes les régions. Aujourd’hui, c’est une fierté d’annoncer une bonification sans précédent des programmes de rénovation résidentielle tels que Rénovation Québec, RénoRégion et le Programme d’adaptation de domicile. Nous sommes un gouvernement à l’écoute, et cette annonce répond concrètement aux demandes des municipalités qui souhaitaient voir plus de citoyens en bénéficier », affirme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

« Les programmes Rénovation Québec, RénoRégion et d’adaptation de domicile de la Société d’habitation du Québec viennent appuyer les villes, les municipalités et les MRC dans leur volonté de répondre davantage aux besoins en habitation de la population de leur territoire. De plus, ils contribuent à la relance économique en stimulant un créneau essentiel : la rénovation résidentielle. Ces annonces, qui s’inscrivent dans l’objectif du gouvernement de doter le Québec d’une vision novatrice de l’habitation, constituent une excellente nouvelle pour les gens de Borduas », souligne Simon Jolin-Barrette, député de Borduas.

Faits saillants