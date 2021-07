8e édition de la Journée de la Marche du Rêve 

La Société de recherche sur le cancer (la Société) et les membres du comité organisateur de la Journée de la Marche du Rêve annoncent avec fierté la tenue de la 8e édition de Journée de la Marche du Rêve qui aura lieu ce 24 juillet 2021.

La Journée de la Marche du Rêve rassemble des campeurs saisonniers, des campeurs voyageurs et même des visiteurs qui sont de passage au Camping Domaine du Rêve pour une journée remplie d’activités, dont la marche, la récolte de canettes et de bouteilles consignées, un dîner hot-dog, un encan silencieux, une envolée de lanternes d’espoir et plus encore. L’objectif de cette année s’élève à 13 500 $.

Rappelons que l’édition 2020, comme les éditions précédentes, a été un réel succès. Ayant amassé plus de 12 000 $, c’est avec brio que les organisateurs ont adapté les activités afin de respecter les règles sanitaires en place tout en permettant aux participants de profiter pleinement de la Journée, le tout, au profit de la recherche sur le cancer.

La Société désire souligner le travail remarquable des bénévoles qui organisent la Journée depuis ses débuts en 2014. Ce sont d’ailleurs grâce à eux et à tous les participants que plus de 70 000 $ ont été amassés jusqu’ici et qui seront entièrement dédiés à la recherche sur le cancer.