Quelles sont les contraintes d’un toit plat ?

Le toit plat n'est pas réellement plat. En effet, il a une pente très faible - entre 1/4 à 1/2 pouce par pied - de sorte qu'il puisse drainer l'eau. Mais une pente aussi faible retient également la neige et l'eau beaucoup plus longtemps qu'un toit à forte pente et a donc besoin d'un matériau très différent pour rester étanche.

Alors que les toits inclinés standard ont généralement des bardeaux qui se chevauchent comme des écailles de poisson afin que l'eau glisse dessus, un toit plat est conçu comme une surface continue ou monolithique qui peut contenir de l'eau stagnante pendant un temps limité.

Les facteurs à considérer dans la conception d’un toit plat

Les toits plats sont souvent considérés pour diverses raisons : esthétique, coût et fonctionnalité. Alors, quels sont les facteurs les plus importants à prendre en compte dans la conception d'un toit plat ? Bien que leur simplicité conceptuelle et visuelle fasse sans aucun doute partie de l'attrait, les propriétaires doivent être conscients des contraintes de la conception d’un toit plat.

En plus de la complexité du processus de conception, il existe un certain nombre de matériaux et de systèmes de toiture plate différents, chacun avec ses propres caractéristiques, exigences techniques et contraintes.

Les avantages d’un toit plat

Les toits plats sont une alternative esthétiquement intéressante et écoénergétique aux toits inclinés traditionnels. Bien que les toits plats posent plusieurs problèmes par rapport aux toits en pente, de nombreux propriétaires voient de plus en plus favorablement les toits plats pour plusieurs raisons. Les toits plats sont généralement polyvalents, plus faciles à entretenir et plus écoénergétiques que la plupart des toits inclinés.

Les toits plats prennent moins de place et utilisent par conséquent moins de matériaux que les toits en pente. Cela rend la construction initiale moins chère, mais signifie également des économies si des réparations importantes deviennent nécessaires.

Les toits plats sont fantastiques pour garder les coûts des services publics gérables, surtout dans les climats sujets aux intempéries. Alors que les toits en pente peuvent emprisonner l'air chaud indésirable ou permettre à l'air refroidi de s'échapper, un toit plat signifie moins d'espace aérien pour que l'air stagne.

Enfin, les toits plats sont versatiles. Certains propriétaires transforment leurs sections de toit plat en jardin ou en terrasse ajoutant ainsi de la verdure en milieu urbain, ou un espace de vie supplémentaire.

Quelles sont les contraintes d’un toit plat ?

De par sa très faible pente, un toit plat doit obligatoirement être équipé d’un excellent système de drainage pour éliminer efficacement les eaux pluviales ainsi que la neige lors de la fonte printanière.

En outre, les accumulations de neige et de glace doivent être surveillées de près, et il est fortement recommandé de faire déneiger les toits plats par des couvreurs expérimentés. En effet, de fortes accumulations de neige et/ou de glace mettent de la pression sur la structure d’un bâtiment, et si elles sont négligées, un affaissement peut se produire.