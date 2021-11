Chutes de neige: quels comportements à adopter derrière le volant?

Alors que de la neige est attendue sur plusieurs régions du Québec, il est important pour les corps de police de la région de rappeler les consignes de sécurité en matière de conduite. Quels sont les bons comportements à adopter avec l'arrivée de la neige et du temps froid?

Considérant la variabilité des conditions météorologiques et routières, il est primordial d’adapter sa conduite lorsque la situation l’exige. Voici quelques conseils à appliquer derrière le volant:

- Du 1er décembre au 15 mars, votre véhicule doit obligatoirement être chaussé de quatre pneus conçus pour la conduite hivernale. Pour être conforme, assurez-vous que sur le flan, ceux-ci comportent un pictogramme représentant une montagne et un flocon de neige.

- Faites un entretien de votre véhicule avant la saison froide.

- Planifiez vos déplacements, en vous informant des conditions routières sur le site Web Québec 511.

- Déneigez complètement votre véhicule avant de prendre la route et allumez vos phares lorsque le temps est sombre. Sachez que le Code de la sécurité routière prévoit des amendes, si vous circulez avec un véhicule mal déneigé.

- Réduisez votre vitesse et gardez une distance sécuritaire avec le véhicule devant vous, particulièrement lorsque la visibilité est réduite et que la chaussée est glissante. Un imprévu peut survenir à tout moment. De plus, lors de ces conditions :

- Soyez attentif et patient en présence de véhicules de déneigement;

- Si possible, reportez votre déplacement si les conditions routières sont mauvaises;

- Munissez-vous d’une trousse d’urgence et laissez-la en tout temps dans votre véhicule.



Pour plus d’information sur les comportements routiers à adopter en saison hivernale, visitez lesaaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/adapter-conduite/conduite-hivernale/.