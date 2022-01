Résultats étincelants pour la 1re édition de Lumières d’hiver

La générosité des gens de la région brille de mille feux, toute la communauté s’étant mobilisée pour arriver à illuminer 10 081 lumières lors de la première édition de la campagne Lumières d’hiver de la Fondation Santé, présentée par Desjardins.

C’est plus de 750 individus et entreprises qui ont été interpellés par le besoin d’illuminer la santé, de réchauffer le cœur des patients, des professionnels de la santé et de toute notre communauté. L’allée principale de l’Hôpital du Haut-Richelieu a pris vie grâce au sapin géant et au décor des Fêtes et la magie s’est même transportée jusqu’aux CHSLD, au grand bonheur des résidents et de leur famille.

Grâce aux commanditaires, aux entreprises de la région et à la vente de lumières, la première édition de la campagne Lumières d’hiver a permis d’amasser des profits de plus de 90 000$ qui seront investis à l’unité de psychiatrie de l’Hôpital du Haut-Richelieu.

«L’idée du sapin illuminé a pris naissance durant la première année de la pandémie où l’on cherchait une façon de mettre un baume sur le cœur du personnel de la santé, des patients et de tous les gens de notre communauté pendant la période des fêtes. Aujourd’hui, nous sommes extrêmement fiers des résultats de cette première édition et des effets positifs qu’elle a eus sur toute notre collectivité», explique Julie Coupal, directrice générale de la Fondation Santé.

Illuminer l’espoir

Depuis le lancement de la campagne en novembre dernier, plusieurs personnes ont transmis un vœu à l’achat de leur lumière pour remercier un médecin ou une équipe soignante, pour souligner le courage d’une personne ou pour illuminer la mémoire d’un être cher. Des centaines de mots touchants ont été partagés, témoignant de la reconnaissance, du partage et de l’espoir des gens de la région.

- À tout le personnel soignant, que cette lumière puisse vous rappeler toute mon admiration pour votre travail acharné.

- À toute ma famille. Même si nous sommes encore séparés cette année, que cette lumière nous réchauffe le cœur. Je vous aime xx

- À tous ceux qui bénéficient des services en santé mentale. Que cette lumière puisse illuminer les journées sombres et vous guider vers un avenir meilleur.

La santé mentale au premier plan

Avec le succès de cette première édition, la Fondation Santé se rapproche de l’objectif de financement de son projet majeur Bâtir ensemble, pour la transformation complète de l’unité de psychiatrie de l’Hôpital du Haut-Richelieu, auxquels déjà plusieurs entreprises de la région ont grandement contribué.

«Nous sommes très fiers d’avoir pu présenter cette première édition de Lumières d’hiver et au nom des Caisses Desjardins de notre région, je tiens à remercier toutes les personnes et entreprises qui y ont contribué», lance Yves Bisson, directeur général de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu. «Merci aussi à l’équipe de l’unité de psychiatrie pour votre détermination afin de mieux répondre aux besoins de vos patients, vos lumières font scintiller l’espoir de jours meilleurs.»

Une communauté tissée serrée

La Fondation Santé tienait à remercier les commanditaires majeurs qui se sont lancés sans hésiter dans cette nouvelle campagne lumineuse : Kinatex St-Jean et Kinatex Proactif Chambly, Groupe LeSieur et frère, GAGNON La Grande Quincaillerie, Pharmacie Jean Coutu Fernand Lachance & Marie-Ève Papillon, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et les partenaires médias Le Canada Français et Boom 104,1.

Elle remercient également ses bénévoles et partenaires logistiques : Carte Blanche, Kébec Électrique, Laudiom, Steve Steakhouse, Sports Experts, Tim Hortons, Pourvoirie Courchesne, Transport Bourassa et Noréa Foyers.