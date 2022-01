4 erreurs à éviter lors de l'installation du drain français

Un drain français est une excellente solution pour éloigner l'eau des fondations de votre maison. Il ressemble à une tranchée linéaire avec un tuyau perforé à l'intérieur. Le drain français se dirige généralement vers la position la plus basse de votre cour en descendant la pente de votre maison. Cela permet à l'excès d'eau de s'écouler rapidement à travers le gravier et d'être capté par le tuyau. Un tel système qui est normalement situé sous terre peut rendre votre cour sèche même après la pluie la plus forte. Bien que son installation semble relativement facile, il y a des erreurs d’installation qui peuvent causer des problèmes. Voici 4 erreurs à éviter lors de l’installation d’un drain français.

Utiliser le mauvais type de gravier

Vous avez besoin de cette roche drainante pour assurer la parfaite perméabilité du drain français. Ce matériau de remplissage doit être constitué de pierres naturelles de forme principalement ronde. Lorsque les pierres sont rondes, l'écoulement de l'eau sera plus fluide et plus rapide. Il y a un autre avantage dans une telle forme. Aucune pièce séparée ne peut se détacher des pierres et obstruer le drain français. L'option parfaite ici est la roche ronde de 1 ½ pouces.

Ne pas installer de géotextile

Le drain français sans matériau de revêtement ne vous durera pas longtemps. Il est donc essentiel de doubler la tranchée avec un type de tissu spécial, un géotextile. Vous pouvez utiliser des bandes de géotextile séparées d'au moins 12 pouces de long. Ensuite, vous devrez les superposer et les extrémités des bandes doivent être fixées de manière fiable avec des agrafes. Si vous remarquez un excès de tissu lors de la pose, pliez simplement le tissu. Vous pourrez le couper après la fin de la pose.

Le tissu doit se chevaucher dans une certaine direction qui permettra à l'eau de s'écouler. Le tissu de la partie inférieure de la tranchée doit être superposé avec celui du côté supérieur, mais pas l'inverse. Votre système ne vous garantira des performances fluides et efficaces pendant de nombreuses années que si le revêtement est posé correctement. Cela signifie la bonne direction et le type de matériau approprié.

Ne pas créer la bonne pente pour le drain français

Vous devez vous assurer que les tuyaux sont inclinés correctement, afin de permettre le bon écoulement de l’eau dans le drain. Le meilleur débit d'eau est normalement fourni par une pente de 1%. Dans ce cas, l'excès d'eau s'écoulera correctement dans le tuyau et sera chassé des fondations et des parties inférieures de votre maison. La gravité fonctionne le plus efficacement à cet angle, donc elle fera tout le travail correctement.

Diriger le tuyau de descente de gouttière vers le drain français

De nombreux propriétaires croient qu'ils peuvent acheminer directement les descentes de gouttière dans le système de drainage français. C'est une grave erreur car le système de drainage peut être submergé par tout cet excès d'eau lorsqu'il pleut abondamment. Ce débit d'eau peut endommager gravement l'ensemble du système et causer un important refoulement d'eau dans le sous-sol.