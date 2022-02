Patrick Bousez réélu comme président de la Table de concertation régionale de la Montérégie

Lors de la dernière séance du conseil de la Table de concertation régionale de la Montérégie qui s’est tenue le 14 janvier, Patrick Bousez, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges a été réélu à l’unanimité à titre de président.

Monsieur Bousez sera ainsi de nouveau appelé à diriger les assemblées du conseil et à travailler de concert avec l’équipe à la gestion des affaires internes et à l’exécution des décisions qui relèvent du conseil. Cette année, il jouera un rôle clé pour assurer une saine transition vers la région de l’Estrie pour les MRC de Brome-Missisquoi et de La Haute-Yamaska. De plus, certaines représentations auprès des ministères et des partenaires sont prévues pour la reconduction ou la mise en place d’ententes clés pour la Montérégie.

« C’est un privilège pour moi d’avoir été réélu comme président de la Table de concertation régionale de la Montérégie. Je poursuivrai mon implication avec la même ardeur afin de défendre les intérêts non seulement de Vaudreuil-Soulanges, mais de toute la région montérégienne », a lancé le principal intéressé.

La TCRM réunit les treize élus(es) représentant les municipalités régionales de comté (MRC) et l’agglomération de Longueuil autour d’enjeux propres à la Montérégie. Elle collabore avec les ministères et les organismes régionaux pour faire avancer les priorités de développement régional.