Mettre en valeur des femmes motivées et inspirantes

La Bourse d’études Pilote & Filles (P&F). Cette bourse a pour but d’encourager les femmes à explorer et intégrer les métiers non traditionnels qui sont bien rémunérés et surtout qui présentent de bonnes perspectives d’emploi. C’est en mettant en lumière des femmes motivées et fonceuses que cette initiative fait sortir de l’ombre des modèles de travailleuses inspirantes qui feront certainement évoluer les mentalités.



Pour cette 3e édition, Marie-Lise Pilote souhaitait étendre la bourse à un plus grand nombre de filles, c’est pourquoi elle sera offerte dans cinq régions du Québec. C’est ainsi qu’Option Ressource Travail (ORT) se joint à cette initiative et prend part à ce projet grâce à la participation financière du RMONT - regroupement dont fait partie ORT - qui offre une bourse de 1000$.

Option Ressource Travail est une ressource en employabilité qui offre un service de choix de carrière et d’aide à la recherche d’emploi visant à promouvoir la diversification professionnelle. L’équipe d’ORT s’implique activement dans son milieu afin de faire connaître aux femmes l’éventail complet des possibilités lors du choix de carrière en plus de promouvoir de nouveaux modèles de travailleuses.

Programmes d’études non traditionnels

Les étudiantes de plusieurs programmes de formation non traditionnels, notamment diplôme d’études professionnelles (DEP), attestation de spécialisation professionnelle (ASP), diplôme d’études collégiales (DEC) et attestation d’études collégiales (AEC), sont invitées à s’inscrire à cette bourse.

Il suffit de répondre à cinq questions concernant, entre autres, leur choix d’études et de carrière. Toutes les informations pertinentes se retrouvent dans le lien suivant : https://piloteetfilles.com/bourse2022/

Montant de la bourse Pilote & Filles

Outre les bourses attribuées dans les régions, la grande gagnante recevra un montant de 4000$ ainsi qu’un habillement complet offert par Pilote & Filles. Elles ont jusqu’au 20 mars pour soumettre leur candidature et c’est lors d’un gala sous forme d’un « 5 à 7 » animé par Marie-Lise Pilote, le 19 mai, que cette bourse sera remise. D’autres bourses seront également octroyées lors de ce gala.