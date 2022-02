La famille Baillargeon et Le Groupe Baillargeon-MSA accordent un don de 150 000 $ à la Fondation Santé

La Fondation Santé est heureuse d’annoncer le don majeur de 150 000 $ de la famille Baillargeon et du Groupe Baillargeon-MSA au projet Bâtir ensemble, un environnement propice au rétablissement.

« Pierre Baillargeon a été reconnu à plusieurs reprises pour sa contribution à la vitalité économique et philanthropique du Haut-Richelieu. Sa philosophie de mettre l’humain au cœur de ses priorités continue avec Pascale et Philippe-Antoine qui sont maintenant à la tête de l’entreprise en tant que co-chefs de la direction. Au-delà de cette contribution financière remarquable, nous sommes vraiment touchés par leur soutien pour ce grand projet », affirme Julie Coupal, directrice générale de la Fondation Santé.

Impliquée dans notre communauté depuis plusieurs années, la famille Baillargeon est particulièrement interpellée par l’enjeu de santé mentale.

« Avec la situation des dernières années, les problèmes de santé mentale s’accentuent dans notre société et les gens sont démunis, d’autant plus qu’actuellement, avec les impacts de la pandémie, la pression est énorme, et les ressources sont saturées. Il faut en parler, il faut faire notre part », affirme Pascale Baillargeon, co-chef de la direction du Groupe Baillargeon MSA.

En effet, par leur don à Bâtir ensemble, Pascale et Philippe-Antoine veulent donner l’exemple. Ils désirent susciter l’engagement de leurs collaborateurs et des entreprises de la région pour créer un effet multiplicateur qui fera boule de neige. Ils le croient ardemment : seul, notre impact est limité, mais ensemble on peut faire de grandes choses.

Contribuer au projet Bâtir ensemble

La Fondation Santé a un objectif de financement de 2,5 M$ sur cinq ans pour le projet de transformation de l’unité de psychiatrie totalisant plus de 6 M$. Bâtir ensemble a pour but de créer un environnement digne et propice au rétablissement des patients qui sont traités en santé mentale. Les travaux devraient débuter cette année.

Un Québécois sur cinq souffrira d’un problème de santé mentale. À l’Hôpital du Haut-Richelieu, l’unité de psychiatrie de 28 lits accueille plus de 2000 personnes par année, aux prises avec différentes formes de maladies mentales.

Les individus et les entreprises sont invités à faire un don pour la campagne sur jedonnesantementale.com.