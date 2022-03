Mobican démontre sa générosité en accordant 50 000 $ au projet en santé mentale

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que la Fondation Santé annonce un don majeur de 50 000 $ sur 5 ans de Mobican pour le projet majeur en santé mentale Bâtir ensemble un environnement propice au rétablissement. Ce montant permet à la Fondation de progresser vers son objectif d’amasser 2.5 M$ sur cinq ans pour le grand projet de plus de 6 M$.

Julie Coupal, directrice générale de la Fondation Santé, souligne la générosité de l’entreprise située à St-Jean-sur-Richelieu, ainsi que le dynamisme de Patrick Selmay, président de l’entreprise et de ses deux fils Mathieu, vice-président ventes et Nicolas, vice-président opérations. « La famille Selmay est très sensible aux enjeux de santé mentale ainsi qu’au bien-être de leur équipe et de leur communauté. Cela s’est traduit par ce généreux engagement de Mobican envers le projet, et nous en sommes très fiers et reconnaissants. »

Très fier de pouvoir contribuer, Patrick croit à l’effet déterminant que le projet aura sur la santé et sur le bien-être de tous les gens et les organisations de la région. « Quand on a le privilège de bien avancer dans la vie, on a une position qui nous permet de redonner aux gens qui nous entourent, que ce soit nos employés, nos voisins ou notre famille élargie. J’ai le goût de donner, d’autant plus qu’à tout coup, on reçoit autant que l’on donne. »

Il est appuyé par ses deux fils qui s’apprêtent à prendre la relève de l’entreprise et qui ont été instigateurs de nombreux projets dont le développement d’un département de rembourrage et l’entrée de Mobican dans le marché corporatif. Tous trois parlent de la réaction positive et enthousiaste des employés lors de l'annonce de leur engagement pour le projet en santé mentale. Ils ont même reçu plusieurs messages de félicitations et de soutien provenant de clients et de partenaires canadiens et américains.

Créant des meubles fonctionnels qui transforment l’environnement en un havre de paix où règnent le calme, le bien-être et l’harmonie, l’équipe de Mobican connait bien l’effet que le milieu physique peut avoir sur les gens. « Chaque personne qui vit dans notre région visitera l’Hôpital du Haut-Richelieu à un moment ou à un autre. La qualité de l'environnement et des soins est primordiale pour les patients et les membres du personnel de la santé », déclare Patrick.

Mettre l’humain au cœur de la santé est l’un des éléments qui les ont le plus interpellés – la qualité du rapport avec les employés étant toujours primordiale dans la vision de Patrick, Mathieu et Nicolas. « Tout le monde peut acheter des machines – la différence, c’est l’humain. Pour nous, nos employés sont des héros. Ils ont passé à travers tant d’obstacles et d’adversité dans les dernières années et ils ont continué à venir travailler avec nous. C’est grâce à eux que nous sommes là. »

Contribuer au projet Bâtir ensemble

La Fondation Santé a un objectif de financement de 2,5 M$ sur cinq ans pour le projet de transformation de l’unité de psychiatrie totalisant plus de 6 M$. Bâtir ensemble a pour but de créer un environnement digne et propice au rétablissement des patients qui sont traités en santé mentale. Les travaux devraient débuter cette année.

Un Québécois sur cinq souffrira d’un problème de santé mentale. À l’Hôpital du Haut-Richelieu, l’unité de psychiatrie de 28 lits accueille plus de 2000 personnes par année, aux prises avec différentes formes de maladies mentales.